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В декабре в Вене пройдет министерское заседание стран ОПЕК+

В декабре в Вене пройдет министерское заседание стран ОПЕК+
18:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Заседание стран-членов Организации экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся членами этого нефтяного картеля, состоится в Вене 1 декабря 2020 г.

Следующее министерское заседание стран-членов Организации экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся членами этого нефтяного картеля, состоится в Вене 1 декабря 2020 г.

Об этом сообщили в пресс-службе ОПЕК по результатам виртуального министерского заседания ОПЕК + в субботу, сообщает корреспондент.

"Во время заседания принято решение, что министерское заседание стран-членов ОПЕК и стран-нечленов ОПЕК пройдет 1 декабря в Вене (Австрия)", - заявили в пресс-службе.

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В ходе виртуальной встречи министров в формате ОПЕК + в субботу было принято решение о продлении договоренностей по апрельскому соглашению ОПЕК +. При этом, первый этап корректировки нефтедобычи в сторону уменьшения, предусматривающий сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (мб /с) ежедневно в течение мая-июня, был продлен до конца июля. Также страны, которые не смогли выполнить свои обязательства по этому поводу в мае, обязались выполнить свои доли сокращения нефтедобычи в течение июля-сентября.

За соблюдением обязательств в формате ОПЕК + будет следить Совместный министерский мониторинговый комитет, который будет собираться на ежемесячной основе до декабря 2020 года, следующее его заседание - 18 июня.

Как сообщалось, 12 апреля во время министерского заседания стран-экспортеров нефти в формате ОПЕК + было принято решение скорректировать в сторону снижения общую добычу нефти на 9,7 мб / с, начиная с 1 мая 2020 года. Планировалось, что этот первый период продлится два месяца и закончится 30 июня 2020 г.

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На следующий период, с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года, общее согласованное сокращение нефтедобычи должно было составить 7,7 мб / с. Согласно договору, после этого должен был наступить третий период, который предусматривал снижение добычи на 5,8 млн баррелей в сутки в течение 16 месяцев, с 1 января 2021 г. по 30 апреля 2022 г.

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Украина, ОПЕК, Заседание.
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