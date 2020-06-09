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Товары монополистов: в Украине хотят ограничить цены

Товары монополистов: в Украине хотят ограничить цены
16:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Согласно проекту постановления министерства, срок действия установленных государством цен для компаний-монополистов не будет превышать 120 дней.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает ввести госрегулирование цен на товары компаний, которые нарушают законодательство о защите экономической конкуренции и получили предупреждение от Антимонопольного комитета Украины.

Соответствующий проект постановления опубликован для обсуждения на сайте министерства.

"Этот порядок определяет механизм введения государственного регулирования цен на товары субъектов хозяйствования, которые нарушают требования законодательства о защите экономической конкуренции... устанавливая такие цены или иные условия приобретения или реализации товара, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке...", – говорится в проекте постановления.

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Согласно документу, вводить регулирование цен на общегосударственных товарных рынках имеет право Минэкономики, а на рынке лекарств и медицинских товаров – Министерство здравоохранения.

Отмечается, что основанием для рассмотрения вопроса о введении госрегулирования цен на товары будут рекомендации органов АМКУ, а само регулирование будет осуществляться согласно закону Украины "О ценах и ценообразовании".

В нем сказано, что регулируемые цены должны быть экономически обоснованными (обеспечивать соответствие цены на товар расходам на его производство, продажу, прибыль от его продажи и включать инвестиционную составляющую. 

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При этом срок действия введенных государством цен на товары компании не может превышать 120 дней. Контролировать соблюдение установленных цен будет Госпродпотребслужба.

Как сообщалось, на период карантина Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на социальные продукты питания, отдельные лекарства и товары противоэпидемического назначения.

Продавцы обязаны декларировать изменения розничных цен в случае их роста на 5% и больше.

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Украина, Бизнес.
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