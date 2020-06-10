Минфин: МВФ настаивает на реформе таможни и налоговой службы

Новости Бизнеса:В реформы необходимо добавить борьбу с коррупцией и с отмыванием средств, полученных незаконным путем.

Международный валютный фонд, в соответствии с начатой для Украины программой, настаивает на реформе таможни и налоговой службы и укреплении иммунитета банковской системы.

Об этом на брифинге сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Ключевые элементы программы с МВФ: традиционно МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики, она сохранена и решение Фонда гарантирует, что бюджет на 2020 год сбалансирован и обеспечен средствами финансирования. Кроме того, предполагается реализация ряда структурных реформ, в частности, будет продолжена реформа таможни и налоговой в части создания единых юридических лиц, также предусматривается укрепление иммунитета банковской системы в части работы с неработающими кредитами. Также будет усилена институциональная способность Фонда гарантирования вкладов", - сказал Марченко.

Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонды 9 июня принял решение о начале для Украины новой 18-месячной программы Stand-by. Общий объем программы - 5 млрд долл. Первый транш объемом 2,1 млрд долл. должен поступить в Украину 11 июня 2020 года, он будет направлен в Государственный бюджет Украины.