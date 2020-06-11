Платные дороги в Украине: в Укравтодоре разъяснили детали законопроектов

Новости Бизнеса:В Укравтодоре рассказали, для кого пользование дорогами может стать платным.

В начале июня началось обсуждение законопроектов №3544 и №3545, которые внедряют систему взимания платы с иностранных перевозчиков. Так, проезд автомобильными дорогами, которые находятся в нормативном состоянии может в дальнейшем обходиться иностранным перевозчикам в размере 3 грн за 1 км.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"В начале июня Укравтодор инициировал обсуждение законопроектов №3544 и №3545, которые внедряют систему взимания платы с иностранных перевозчиков. Законопроект был инициирован группой народных депутатов Украины, а разработчиком текста выступил Офис поддержки реформ при Укравтодоре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в проекте закона предусмотрено, что сбор платят иностранные перевозчики, которые осуществляют транзитные перевозки через территорию Украины. Стоимость проезда будет устанавливаться Кабинетом Министров Украины. В странах ЕС стоимость колеблется от 2,2 до 11 грн.

Ожидается, что стоимость проезда будет составлять ориентировочно 3 грн за 1 км.

Кроме того, система контроля оплаты будет зависеть от конкретной модели системы платы, будет избираться на конкурсной основе. Ожидается, что будет как стационарное оборудование гармонизировано с комплексами WiM, так и мобильные патрули с дистанционным считыванием устройств начисления платы.

Так, плата за проезд будет взиматься исключительно с автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии. Сейчас таких дорог около 12 тыс. км. Деньги по оплате пойдут исключительно в Государственный бюджет, а именно в дорожный фонд и будут использоваться исключительно на развитие дорог.

Сообщается, что на круглом столе высказана позиция о соблюдении принципа недискриминации для перевозчиков при применении платы, об установлении экологических параметров, которые бы влияли на размер платы, а также о готовности обсуждать введение платы, но обязательно с учетом экономической ситуации и состояния рынка грузовых перевозок.

"Законопроект был разработан на основании Директивы 1999/62 ЕС, является внедренной в большинстве стран ЕС. Также проводились консультации с представителями Швеции, Австрии, Венгрии. Идея платы за проезд тянется с 2011 года, но без законодательной базы любые последующие шаги являются нецелесообразными", - добавляется в сообщении.