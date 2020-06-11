Подойдет для испытаний марсохода: сеть всколыхнули фото международной трассы Полтава-Кишинев

Новости Украины:В сети возмущены тем, что участок трассы на Николаевщине приходится преодолевать за два часа.

Участок международной трассы Полтава-Кишинев М13 в Николаевской области находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте (средняя скорость передвижения на этом участке составляет 15 км/ч, - ред.).

Фотографиями состояния дороги поделились в сообществе "Жить в Николаеве" в соцсети Facebook.

"Международная трасса Полтава-Кишинев М13 сейчас более напоминает марсианские пейзажи. Участок магистрали в 30 км (на территории Николаевской области) водители преодолевают за 2 часа", - сказано в сообщении.

В комментариях под соответствующим постом отмечают, что "фото не передают весь ужас происходящего там".

Напомним, в Украине с 2021 года Министерство инфраструктуры будет проводить обязательный аудит безопасности международных дорог, а с 2022 года - национальных дорог.

5 июня Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, позволяющий использовать средства специального фонда государственного бюджета по борьбе с коронавирусом на строительство и ремонт автодорог.