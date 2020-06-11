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Шмыгаль о сотрудничестве с инвесторами сферы ВИЭ: Мы начали подписание меморандума

Шмыгаль о сотрудничестве с инвесторами сферы ВИЭ: Мы начали подписание меморандума
17:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Правительство Украины продолжает переговоры с инвесторами сферы ВИЭ.

Кабмин начал процесс подписания меморандума с инвесторами в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), однако этот процесс еще не завершен.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной ста дням правительства.

"Сложные переговоры (с инвесторами сферы ВИЭ - ред.), принимал в них участие. Мы на самом деле не договорились окончательно. Мы начали подписание меморандума. Две из трех ассоциаций крупнейших иностранных и украинских инвесторов подписали документ с условиями. Одна из ассоциаций проводит внутренние консультации, чтобы принять решение: приобщались или не вступать", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, эти ассоциации объединяют 90% инвесторов сферы ВИЭ.

"Процесс болезненный для государства, сложный для этого бизнеса. Но договоренности были достигнуты с пониманием того, что мы находимся в одной лодке. Сегодня бизнес и государство не заинтересованы ни в дестабилизации, ни в судебных исках... Меморандум станет основой для законопроекта, который должен пройти голосование в Верховной Раде. Договоренность - это добрая воля бизнеса, но это должно быть реализовано в парламенте в виде законопроекта", - подчеркнул Шмыгаль.

Он убежден, что бизнес и кредиторы хотят прозрачности и предсказуемости. Премьер напомнил об условиях меморандума: в частности, уменьшение тарифов на 15% для солнечных электростанций и на 7,5% для ветровых электростанций, переход к аукционной модели для определения "зеленого" тарифа с 1 июля. Ветровая энергетика сохранит возможность реализовать договора с гарантированным "зеленым" тарифом, которые были подписаны ранее, ведь таких проектов немного.

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"Пришло время, когда рынок перенасытился, когда реализация "солнечных" проектов по "зеленому" тарифу перевыполнена на 50%", - добавил Шмыгаль.

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Кабмин, ВИЭ, Денис Шмыгаль.
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