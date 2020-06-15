Минздрав с июля меняет систему финансирования больниц

Изменения, которые позволят финансировать медучреждения на прошлогоднем уровне, начнут действовать с 1 июля.

Нормативные документы по пересмотру тарифов и недопущению увольнения медработников уже находятся на согласовании и должны вступить в силу с 1 июля. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается пересмотра тарифов, недопущения увольнения медработников: уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы о внесении изменений: не было допущено финансирование меньше, чем было в прошлом году. Эти изменения, думаю, что вступят в силу с 1 июля. И, соответственно, медицинские учреждения получат финансовый ресурс, который позволит платить зарплаты и не закрыться", - сказал Степанов.

Он отметил, что эти меры в Минздраве будут принимать до конца 2020 года.

"Паралельно мы отрабатываем механизмы, каким образом с 2021 года будет функционировать система медицинской помощи", - добавил глава Минздрава.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власть в рамках проведения медицинской реформы не намерена закрывать медицинские учреждения по Украине.