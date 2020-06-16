Строительство украинских дорог: Шмыгаль обсудил с ЕБРР инвестиции

Вице-президенты Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию заявил, что они готовы реализовать вместе с Украиной ряд проектов, а именно реконструкцию магистрали Киев-Одесса и строительство с Львова.

Также ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов украинским областям для строительства дорог регионального значения. Об этом сообщает со сслылкой на пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль поблагодарил ЕБРР за последовательную поддержку Украины и отметил, что ЕБРР "был и остается крупнейшим институциональным инвестором в экономику Украины".

"2019 год стал самым успешным для Украины в сотрудничестве с ЕБРР как по объемам годовых обязательств, так и по количеству проектов. В прошлом году более 50 проектов, в том числе и коммерческих региональных, были организованы в Украине при поддержке ЕБРР. Хотелось бы продолжить этот набранный уже темп без снижения показателей", - отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что в прошлом году Украина имела рекордную выборку средств ЕБРР - более 950 млн евро, а объемы операционных активов выросли почти на 20%.

"Мы конечно же хотим и стремимся достичь годовых объемов инвестиций ЕБРР в Украине на уровне 1 млрд евро. Цель проектов, финансируемых Банком, полностью соответствует требованиям национальной экономики и евроинтеграционной стратегии Украины", - заявил глава украинского правительства.

В ответ вице-президент ЕБРР Алан Пию подчеркнул, что Украина - среди приоритетов Европейского банка реконструкции и развития. По словам Алана Пию, ЕБРР готов реализовать вместе с Украиной ряд проектов и уже "готов двигаться по их составляющих".

"Как уточнил Вице-президент ЕБРР, речь идет о реконструкции магистрали Киев-Одесса и строительстве объездной дороги Львова. Также, по его словам, ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов украинским областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Шмыгаль выразил заинтересованность в реализации указанных проектов, отметив, что Украина ищет варианты развития дорожной инфраструктуры в регионах и сотрудничество с ЕБРР является для правительства одним из приоритетов.

"От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях", - подчеркнул он.

Что касается работы по другим проектам, в том числе по объездной дороге во Львове, и реконструкции магистрали Киев-Одесса, Денис Шмыгаль подчеркнул, что эти проекты являются приоритетными и Правительство готово продвигать эти проекты для быстрой их реализации.

Также стороны обсудили вопросы развития энергетики, улучшение корпоративного управления в государственных предприятиях и банках, внедрения в Украине стандартов Организации экономического сотрудничества и развития и другие актуальные вопросы.

"Мы будем рады развитию и углублению нашего сотрудничества, развития новых проектов в аграрном, инфраструктурном, логистическом и других направлениях. Мы благодарны команде ЕБРР за поддержку", - подытожил Шмыгаль.

Как сообащалось, Президент заявил о проблеме с ремонтом дорог местного значения.