Условия пандемии: представители авиапредприятий просят власть о поддержке

Представители авиационной отрасли Украины подготовили совместное обращение к Президенту, Премьер-министру и министру инфраструктуры с просьбой оказать государственную поддержку во время восстановления авиапредприятий после коронавирусного кризиса.

Письмо подписали представители аэропортов Запорожья, Львова, Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух" и авиакомпания SkyUp Airlines, сообщает авиакомпания.

"Огромное количество участников из разных сфер авиа индустрии оказалась на грани выживания, а некоторые и вообще рискуют не вернуться к работе. Качество, безопасность и комфорт пассажиров на всех этапах обслуживания обеспечиваются различными службами - в аэропортах, авиакомпаниях, агентствах по продаже билетов, магазинах беспошлинной торговли, провайдерами аэронавигационного обслуживания, службами технической поддержки, кейтеринга, хендлинг. Без их услуг невозможен ни один безопасный вылет или прилет", - отмечено в сообщении.

Авторы письма подчеркнули, что в условиях запрета авиасообщения на протяжении нескольких месяцев у каждого из авиапредприятий практически прекратилась хозяйственная деятельность. Возникла серьезная нехватка ресурсов для выполнения финансовых обязательств по выплате заработной платы, по обслуживанию кредитов, лизинговых платежей по договорам иностранным партнерам и тому подобное. "Стало очевидным, что без поддержки государства справиться будет невозможно", - отмечено в сообщении.

Представители авиационной отрасли обратились с письмом к властям, где изложили и проблемы, с которыми столкнулись, и предложения по их решению во взаимодействии с государством. Письмо содержит конкретные примеры многих стран, где предприятия индустрии получили помощь правительств, а также адаптирован к украинским реалиям перечень шагов, которые, по мнению подписантов обращения, должна сделать Украину для сохранения авиационной отрасли.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.

В Украине с 15 июня возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином из-за эпидемии коронавируса. Возобновление внутреннего авиационного сообщения состоялось 5 июня.