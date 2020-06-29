Наводнения в Украине: Израиль направил гумпомощь пострадавшим

Израиль выделил 500 тыс. грн на гуманитарную помощь пострадавшим от паводков на Западной Украине.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Джоэль Лаян, сообщает The Jerusalem Post.

"Когда нам стал понятен масштаб природного катаклизма в Западной Украине, мы начали работу с Министерством иностранных дел в Иерусалиме с целью выделения специальных средств и срочной помощи. (Был сформирован - ред.) бюджет в полмиллиона гривень на закупку базового оборудования ", - сказал Лаян.

Посольство уже направило жертвам паводков в Черновицкой и Ивано-Франковской областях тысячи бутылок питьевой воды.

“Вода в бутылках - только первая помощь Израиля пострадавшим. Впоследствии на этой неделе будут также переданы палатки и сотни спальных мешков”, - отмечает The Jerusalem Post.

Как сообщалось, 23 июня в западных регионах страны из-за обильных дождей начались сильные наводнения. Разрушены сотни километров автодорог, десятки мостов и километры береговых укреплений, отселены сотни людей.