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Наводнения в Украине: Израиль направил гумпомощь пострадавшим

Наводнения в Украине: Израиль направил гумпомощь пострадавшим
Обновлено 20:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Израиль выделил 500 тыс. грн на гуманитарную помощь пострадавшим от паводков на Западной Украине.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Джоэль Лаян, сообщает The Jerusalem Post.

"Когда нам стал понятен масштаб природного катаклизма в Западной Украине, мы начали работу с Министерством иностранных дел в Иерусалиме с целью выделения специальных средств и срочной помощи. (Был сформирован - ред.) бюджет в полмиллиона гривень на закупку базового оборудования ", - сказал Лаян.

Посольство уже направило жертвам паводков в Черновицкой и Ивано-Франковской областях тысячи бутылок питьевой воды.

Наводнения на Западе Украины: ЕС направит экстренную помощь в Украину

“Вода в бутылках - только первая помощь Израиля пострадавшим. Впоследствии на этой неделе будут также переданы палатки и сотни спальных мешков”, - отмечает The Jerusalem Post.

Как сообщалось, 23 июня в западных регионах страны из-за обильных дождей начались сильные наводнения. Разрушены сотни километров автодорог, десятки мостов и километры береговых укреплений, отселены сотни людей.

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Израиль, Наводнения, Паводок.

Автор:

Телеграф
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