В Газпроме уменьшили транзит газа через Украину почти на половину

За первое полугодие 2020 года транзит газа по территории Украины составил 24,9 млрд кубометров, что на 45% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

"За 6 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины протранзитировал 24,9 млрд кубометров газа в соответствии с новым транзитным соглашением. Это на 45% меньше, чем в первом полугодии прошлого года", - говорится в сообщении.

В прошлом году, напомнили в ОГТСУ, Украина транспортировала 45,1 млрд кубометров газа.

Также отмечается, что с начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей украинской газотранспортной системы, из которых по итогам полугодия использовал 78%.

"Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - заверили в компании.

В западном направлении Украины за январь-июнь 2020 года доставила 22,9 млрд кубометров газа. В частности, в Польшу - 1,8 млрд кубометров, в Словакию - 16,9 млрд кубометров, в Венгрию - 4,2 млрд кубометров.

В трансбалканском направлении транзит составил 1,9 млрд кубометров. Из них 400 млн кубометров - в Румынию и 1,5 млрд кубометров - в Молдову.

"Заметим, что в июне транзит украинской ГТС в трансбалканском направлении резко увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток", - отмечает ОГТСУ.

Также в первом полугодии 2020 года в режиме short-haul ( "короткий транзит") были осуществлены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия-Венгрия, Словакия-Польша и Венгрия-Словакия, а также - с таможенного склада в Словакию, Польшу и Венгрию.

Как сообщалось, транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром", которое заключено в конце 2019 года сроком на пять лет, предусматривает минимальные гарантированные объемы транзита - 65 млрд кубометров газа - в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах.