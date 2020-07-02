Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Соцопрос: В Украине стало меньше состоятельных граждан
Соцопрос: В Украине стало меньше состоятельных граждан
Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Сольный проход Альмирона - в обзоре матча Борнмут - Ньюкасл (Видео)
Сольный проход Альмирона - в обзоре матча Борнмут - Ньюкасл (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля

Нацбанк: Ожидания украинского бизнеса в июне улучшились

Нацбанк: Ожидания украинского бизнеса в июне улучшились
14:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ
Индекс ожиданий деловой активности бизнеса в Украине в июне текущего года вырос на 10 процентных пунктов - до почти 46 пунктов благодаря снятию ряда карантинных ограничений и восстановлению деловой активности в мире.

По оценкам НБУ, во втором полугодии экономика Украины должна перейти к экономическому росту.

Об этом сообщил директор департамента статистики и отчетности Национального банка Украины Юрий Половнев в видеокомментарии, размещенном на сайте НБУ.

"Украинский бизнес постепенно оправляется от удара, который нанес ему коронакризис. Опрос НБУ свидетельствует об улучшении настроения предпринимателей в июне. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который мы рассчитываем ежемесячно, вырос на 10 процентных пунктов (п.п.) – почти до 46 пунктов. Улучшению настроений бизнеса способствовало постепенное свертывание карантинных ограничений и восстановление деловой активности в мире", – сказал Половнев.

Кто займет должность главы НБУ: Названы вероятные кандидаты

По данным НБУ, в июне улучшились настроения промышленных предприятий и предприятий торговли, индекс ожиданий которых находится на уровне близком к 50 пунктам.

"Это означает, что оптимистичные и пессимистичные настроения практически сбалансированы. При этом предприятия торговли и промышленности имеют достаточно неплохие ожидания относительно новых заказов и товарооборота", - отметил Половнев.

По его словам, немного хуже ситуация в сфере услуг и строительства, где все еще преобладают пессимистичные ожидания, и если в сфере услуг ситуация более-менее обнадеживающая, то в сфере строительства настроения бизнеса не подают хороших сигналов вследствие низкого спроса на недвижимость и строительные работы.

При этом директор департамента статистики и отчетности НБУ отметил, что дальнейшее свертывание карантинных ограничений будет способствовать улучшению деловых ожиданий предприятий.

Соцопрос: В Украине стало меньше состоятельных граждан 

"Самый сложный период для экономики Украины завершен. По нашим оценкам, уже во втором полугодии экономика Украины должна перейти к экономическому росту", - добавил Половнев.

Как сообщалось, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, по состоянию на 1 июня работодатели подали 12,8 тысячи пакетов документов для получения пособия по частичной безработице на период карантина, а финансовую помощь получили почти 100 тысяч работников.

По данным опроса ЮНИСЕФ, негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствия для семейного бюджета почувствовали 69% украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Украина, Нацбанк, Бизнес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зубная боль: как помочь самому себе
02 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
03 В Черкассах от коронавируса умер врач Олег Гайда
04 Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
05 Итоги дня 1 июля: Карантин, Порошенко снова в ГБР и повышение пенсий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поправки в Конституцию РФ: Кремль назвал триумфом результаты голосования
Кремль назвал триумфом результаты референдума
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия, постановление уже в Раде
Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия
ТОП 7 шагов на пути к новой и счастливой жизни
ТОП 7 шагов на пути к новой и счастливой жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь