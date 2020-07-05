В Украине планируют ускорить приватизацию

На заседании Национального совета реформ, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, была представлена концепция реформы приватизации.

Фонд госимущетсва решил ускорить процесс приватизации.

О данном решении поведал учредитель ФГИ Украины Дмитрий Сенниченко, передает пресс-служба Офиса главы украинского государства.

"На данный момент в собственности государства находятся 3600 компаний. Среди них каждая пятая - приносит убытки, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 миллиарда гривен", - сообщил Сенниченко.

Таким образом в Фонде госимущества пришли к тому, что в стране необходимо побыстрее окончить приватизационный процесс.

По его словам, в 2020 году в два раза увеличено число членов приватизационных аукционов. Фонд создал онлайн-магазин, в котором обнародована вся информация о процессе передачи государственного имущества.

Он еще заявил, собственно что Фонд муниципального имущества несомненно помог Верховной Раде приготовить полный законопроект, благодаря котором процесс передачи объектов в частную собственность будет зафиксирована, а сама процедура будет улучшена.

Также Сенниченко поделился успехами процесса приватизации. Он рассказал, что почти за полгода в бюджет перечислено 500 миллионов гривен, а также объявлено свыше 800 аукционов.