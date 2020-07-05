Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинцы застряли в аэропорту Афин: реакция МИД
Украинцы застряли в аэропорту Афин: реакция МИД
"Никого не сажаю": Зеленский "убежал" от вопроса о Порошенко (Видео)
"Никого не сажаю": Зеленский "убежал" от вопроса о Порошенко (Видео)
Неберущийся удар Чалханоглу - в обзоре матча Лацио - Милан (Видео)
Неберущийся удар Чалханоглу - в обзоре матча Лацио - Милан (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля

В Украине планируют ускорить приватизацию

В Украине планируют ускорить приватизацию
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф Фото: privatization.gov.ua
На заседании Национального совета реформ, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, была представлена концепция реформы приватизации.

Фонд госимущетсва решил ускорить процесс приватизации.

О данном решении поведал учредитель ФГИ Украины Дмитрий Сенниченко, передает пресс-служба Офиса главы украинского государства.

"На данный момент в собственности государства находятся 3600 компаний. Среди них каждая пятая - приносит убытки, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 миллиарда гривен", - сообщил Сенниченко.

ФГИУ: Приватизация "Киевпассервиса" принесла в бюджет 230 миллионов

Таким образом в Фонде госимущества пришли к тому, что в стране необходимо побыстрее окончить приватизационный процесс.

По его словам, в 2020 году в два раза увеличено число членов приватизационных аукционов. Фонд создал онлайн-магазин, в котором обнародована вся информация о процессе передачи государственного имущества.

Он еще заявил, собственно что Фонд муниципального имущества несомненно помог Верховной Раде приготовить полный законопроект, благодаря котором процесс передачи объектов в частную собственность будет зафиксирована, а сама процедура будет улучшена.

Прибыль порта "Южный" за 2020 год выросла на 1304%

Также Сенниченко поделился успехами процесса приватизации. Он рассказал, что почти за полгода в бюджет перечислено 500 миллионов гривен, а также объявлено свыше 800 аукционов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приватизация, Дмитрий Сенниченко, Фонд госимущества, Владимир Зеленский, Нацсовет реформ, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
02 "Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
03 Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)
04 Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
05 Критиковал Кадырова и помог Мосийчуку: в Австрии убили блогера, обратившегося за политическим убежищем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине планируют ускорить приватизацию
В Украине планируют ускорить приватизацию
Зеленский - морякам: Мы вернем все наши территории
Зеленский - морякам: Мы вернем все наши территории
Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Расследование завершилось: что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова
Расследование завершилось: что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь