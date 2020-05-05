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ФГИУ: Приватизация "Киевпассервиса" принесла в бюджет 230 миллионов

ФГИУ: Приватизация "Киевпассервиса" принесла в бюджет 230 миллионов
00:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ФГИУ

Новости Бизнеса:Бюджет получил 230 миллионов гривень от продажи "Киевпассервиса".

Государственный бюджет Украины получил 230 миллионов гривень от приватизации компании "Киевпассервис" после того, как Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) заключил договор с инвестором, выигравшим аукцион по продаже предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

По словам главы фонда Дмитрия Сенниченко, такого результата удалось достичь из-за внедрения новых принципов раскрытия информации и индивидуального подхода к каждому объекту приватизации.

Также он напомнил, что в прошлом году первый аукцион по продаже "Киевпассервиса" не состоялся, а второй, с 50%-ным снижением стартовой цены, отменили.

По словам Сенниченко, новая команда ФГИУ осуществила эффективное маркетирование объекта и открыла всю информацию о нем, загрузив для свободного доступа в виртуальную комнату 1500 страниц первичной документации об активах "Киевпассервиса", после чего цена на торгах выросла до 230 миллионов гривень.

"Именно так – с помощью привлечения инвестиций – экономика будет перезапускаться и выходить из карантина. Спасибо за этот результат моей команде, Тарасу Елейко в частности, который в фонде отвечает за процесс прозрачной приватизации, и инвесторам – за доверие и инвестиции в успешное будущее Украины", - цитирует Сенниченко пресс-служба.

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Как сообщалось ранее, в начале марта Фонд госимущества завершил аукцион по приватизации 99,99% акций акционерного общества "Киевпассервис", продав их за 230,9 миллиона гривень при стартовой цене 195,9 миллиона гривень.

Согласно данным в системе Prozorro, победителем аукциона по приватизации предприятия стало ООО "Бастион-Груп".

В собственности АО "Киевпассервис" находится Центральный автовокзал в Киеве и еще пять автостанций в столице. Общая площадь зданий и сооружений составляет 6252 кв. м. Площадь земельных участков (в т.ч. асфальтированных площадок) всех автостанций Киева достигает 49881 квадратный метр.

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В Киевской области в собственности "Киевпассервиса" находится 18 автостанций. Общая площадь зданий и павильонов составляет 8735 квадратных метров. Площадь земельных участков – 65 393 квадратных метра.

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Приватизация, ФГИУ, Киевпассервис.
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