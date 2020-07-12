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Шмыгаль сообщил, на сколько выросли международные резервы Украины

Шмыгаль сообщил, на сколько выросли международные резервы Украины
Обновлено 00:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Международные резервы Украины увеличились на более чем 3 млрд долларов.

Международные резервы Украины в июне выросли на более чем $3 миллиарда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 млрд долларов. Теперь они составляют свыше 28,5 млрд долларов. Это самый высокий уровень резервов за последние 8 лет. Сейчас текущие резервы покрывают почти 5 месяцев импорта, а это один из ключевых факторов макрофинансовой стабильности", - написал Шмыгаль.

Напомним: ранее Нацбанк сообщил, что по состоянию на 1 мая международные резервы Украины выросли на 3,1% по сравнению с мартом, что эквивалентно почти $0,8 миллиардов.

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Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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