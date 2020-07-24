Оператор ГТС с начала 2020 получил более 21 млрд грн за транзит из РФ

За первые 6 месяцев "Оператор ГТС Украины" получил около 21,5 млрд грн за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы. Об этом сообщили в ОГТСУ.

По информации финдепартамента, за первые 6 мес ОГТСУ получил 29,4 млрд грн дохода, 73% которых ( 21,5 млрд - ред.) за предоставленную услугу по транзиту газа из России в Евросоюз и Молдову, а другие 27% - за услугу по транспортировке в Украину, а также за услугу по суточной балансировке и прочее.

Общий обьем расходов за данный период составил 10,1 млрд гривень.

Также оператор ГТС отметил, что более 50 процентов затрат было использовано на покупку природного газа для нужд производства и услуг балансировки.

Остальное было потрачено на техобслуживание и текущий ремонт объектов ГТС, а также горюче-смазочные расходники и реагенты, налоги и др произодственные расходы.

Ранее сообщалось, что на пятницу, 24 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.