Оператор ГТС с начала 2020 получил более 21 млрд грн за транзит из РФ

По информации финдепартамента, за первые 6 мес ОГТСУ получил 29,4 млрд грн дохода, 73% которых ( 21,5 млрд - ред.) за предоставленную услугу по транзиту газа из России в Евросоюз и Молдову, а другие 27% - за услугу по транспортировке в Украину, а также за услугу по суточной балансировке и прочее.
Общий обьем расходов за данный период составил 10,1 млрд гривень.
Также оператор ГТС отметил, что более 50 процентов затрат было использовано на покупку природного газа для нужд производства и услуг балансировки.
Остальное было потрачено на техобслуживание и текущий ремонт объектов ГТС, а также горюче-смазочные расходники и реагенты, налоги и др произодственные расходы.
Ранее сообщалось, что на пятницу, 24 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.