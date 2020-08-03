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Минэнерго утвердило обновленный устав Энергоатома

Минэнерго утвердило обновленный устав Энергоатома
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter
"Энергоатом" получил от Минэнергетики утвержденный устав в новой редакции и подал его на госрегистрацию. Об этом сообщили в ГП "НАЭК" Энергоатом ".

Утвержденный Устав возвращает предприятию право утверждать организационную структуру, численность и штатное расписание. Также в нем учтена позиция Компании по назначению президента, утверждение финплана, процедуры отчуждения имущества и крупных сделок - то есть, по всем тем вопросам, которые и были предметом судебного иска предприятия к министерству.

В Энергоатоме напомнили, что новый устав долго не рассматривался органом управления, что стало причиной иска в суд, но как только Министерство выразило готовность обсуждать новую редакцию документа, Энергоатом отозвал этот иск ради установления конструктивного диалога.

Отдельной победой в Энергоатоме считают, что Устав ставит точки в определении субъектов электронного декларирования в компании и содержит четкий перечень должностей, которые должны подавать электронную декларацию о доходах.

Ранее, в Украине по программе доступных кредитов "5-7-9%" уже выдали более 3,3 млрд грн. Об этом сообщаили в ОП.

Также сообщалось, что украинская компания SkyUp Airlines получила около $30 млн убытков в результате прекращения авиасообщения из-за карантина и ограничительных мер и рассчитывает на кредит по гос программе поддержки бизнеса. Об этом заявили в пресс-службе SkyUp.

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Все по теме:

Украина, Энергоатом, Минэнергетики.

Автор:

Телеграф
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