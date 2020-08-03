Скачать
Понедельник, 03.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВОЗ: Менее 10% населения заболели COVID-19
ВОЗ: Менее 10% населения заболели COVID-19
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
"Называйте меня Миха": Защитник Зари Михайличенко перешел в бельгийский гранд
"Называйте меня Миха": Защитник Зари Михайличенко перешел в бельгийский гранд
Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела 25 лет назад (Фото)
Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела 25 лет назад (Фото)

В Минфине выдали первые лицензии на производство спирта частным компаниям

В Минфине выдали первые лицензии на производство спирта частным компаниям
Обновлено 18:43 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Минфин Украины выдал лицензии на производство спирта частным компаниям. Об этом сообщил и.о. директора госпредприятия (ГП) "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Уже месяц, с 1 июля ГП "Укрспирт" больше не монополист. Минфин выдал лицензии на производство спирта другим заводам. Это большой шаг для отрасли и определенные изменения для "Укрспирта". В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас. Так работает открытый рынок", - написал он на свой странице в Фейсбук в понедельник. 

Блескун также отметил, что нельзя затягивать с приватизацией "Укрспирта". 

"Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны. Этот вариант событий для меня недопустим. Поэтому еще раз подчеркиваю необходимость быстрой приватизации объектов (производственных площадок) ГП "Укрспирт"! И здесь мы на одной волне с командой Фонда государственного имущества Украины и Министерством экономического развития и торговли", - заметил он. 

Минэнерго утвердило обновленный устав Энергоатома

И.о. директора ГП "Укрспирт" указал, что в связи с демонополизацией сейчас также важен контроль за объемом производства и реализации спирта со стороны государства. 

"Ранее мы сводили все объемы реализации, видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет", - пояснил Блескун.

Ранее, в Украине по программе доступных кредитов "5-7-9%" уже выдали более 3,3 млрд грн. Об этом сообщаили в ОП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минфин, Укрспирт, Спирт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генетики провели ДНК-исследование и выяснили происхождения большинства потомков рабов в США
02 Кравчук: Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России
03 Самая молодая премьер в мире вышла замуж (Фото)
04 Зачем куда-то бежать, если можно забить с центра поля: удивительный гол в Первой лиге (Видео)
05 Мэр Тернополя обратился к властям: "Вы решили, что вы хозяева? Вы - слуги"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новые стандарты НАТО: В Украине реформируют военное образование
Новые стандарты НАТО: В Украине реформируют военное образование
Захват банка в Киеве: террорист захвачен живым, взрыва не произошло
Захват банка в Киеве: террорист захвачен живым, взрыва не произошло
ОП: по программе доступных кредитов уже выдали 3,3 млрд
ОП: по программе доступных кредитов уже выдали 3,3 млрд
Максима Галкина дома встречают &quot;говорящие ступеньки&quot; (Видео)
Максима Галкина дома встречают "говорящие ступеньки" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь