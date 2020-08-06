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Транзит газа из РФ сокращен почти наполовину

Транзит газа из РФ сокращен почти наполовину
20:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
За 7 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произведен транзит 29,8 млрд кубометров российского газа, что на 44% меньше, чем за тот же период прошлого года (53,2 млрд кубометров). Об этом сообщило ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

В частности, в западном направлении был произведен транзит 27,7 млрд кубометров газа (-39%). Из них в Польшу - 2,2 млрд кубометров, Словакию - 20,4 млрд кубометров, Венгрию - 5,1 млрд кубометров.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,1 млрд кубометров (-73%). Из них 0,4 млрд кубометров - в Румынию и 1,7 млрд кубометров - в Молдову.

Такое падение транзита по южному маршруту в ОГТСУ связывают с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", по которому газ доставляется из России в Турцию, а оттуда - в балканские страны.

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"Как видно из цифр, еще один обходной проект, такой как "Северный поток - 2", на сегодняшний день является абсолютно актуальным с учетом возможностей имеющейся инфраструктуры. Украинская ГТС может транспортировать в ЕС значительные объемы природного газа, и с точки зрения общей безопасности поставок - все риски сняты", - прокомментировала Ольга Белькова, директор по взаимодействию с государственными органами и международными организациями ОГТСУ.

В компании добавили, что с начала года российский Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 79%.

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Так, в июле 2020 года во время ежегодной двухнедельной остановки на плановые ремонтные работы газопровода "Северный поток" Газпром не увеличивал объемы транзита по украинской ГТС, как это было в предыдущие годы в этот период.

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Газ, Украина, ГТС, Россия, РФ.

Автор:

Телеграф
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