Новый замглавы Нацбанка: кто им стал

В совете НБУ назначили зампредседателя Нацбанка Алексея Шабана. Об этом сообщают в Нацбанке.

На этой должности Алексей Шабан будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Подходящую кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету Национального банка председатель НБУ Кирилл Шевченко.

"Алексей Шабан - опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора. Уверен, он приумножит достижения регулятора в плоскости развития безналичных расчетов и сможет способствовать развитию инновационности финсектора и увеличению доступности финансовых услуг для украинцев", - прокомментировал назначение Шевченко.

Алексей Шабан на фото:

В Нацбанке напомнили, что Шабан с февраля 2020 года работает директором департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины. В частности, за это время команде центробанка удалось: запустить коммерческую модель использования системы Bank ID НБУ и расширить круг ее участников, внедрить работу системы электронных платежей в режиме 23/7 и создать основу для развития финтеха благодаря разработке и утверждению Стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года.

Алексей Шабан в 1995 году окончил Национальную металлургическую академию Украины по специальности "Менеджмент предприятий". До работы в Национальном банке он проработал более 24 лет в ПриватБанке. С 2018 года он был членом правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса. С тех пор и до прихода в Национальный банк Шабан возглавлял направление розничного бизнеса ПриватБанка и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы.

Ранее, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.