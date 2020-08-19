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Кабмин утвердил проект закона помощи по частичной безработице: детали

Кабмин утвердил проект закона помощи по частичной безработице: детали
15:02 Сегодня Телеграф Фото: НБУ
В Кабмине Украины на сегодняшнем заседании приняли проект закона о внесении изменений в статью 47 "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице. Данное решение единогласно поддержали на заседании.

"Предлагается предоставить Кабмину вводить оказание помощи по частичной безработице не только в период карантина, но и в другие периоды, в случае необходимости", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Также было предложено определить размер, порядок и сроки предоставления помощи с учетом эпидемической ситуации и финвозможностей.

Документ был принят с доработкой в 2-х дневный срок.

Видео с заседания Кабмина Украины:

Ранее, Министерство социальной политики Украины проверяет доходы получателей субсидий. Используются данные налоговой службы.

Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.

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Все по теме:

Украина, Безработица, Кабмин, Выплаты, Денис Шмыгаль, Игорь Петрашко.

Автор:

Телеграф
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