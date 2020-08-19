Кабмин утвердил проект закона помощи по частичной безработице: детали

"Предлагается предоставить Кабмину вводить оказание помощи по частичной безработице не только в период карантина, но и в другие периоды, в случае необходимости", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Также было предложено определить размер, порядок и сроки предоставления помощи с учетом эпидемической ситуации и финвозможностей.
Документ был принят с доработкой в 2-х дневный срок.
Видео с заседания Кабмина Украины:
Ранее, Министерство социальной политики Украины проверяет доходы получателей субсидий. Используются данные налоговой службы.
Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.