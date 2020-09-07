Стало известно, когда медики получат доплаты

Кабинет министров утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.

В конце сентября медики получат доплаты к зарплатам. Такое решение утвердило правительство на внеочередном заседании 7 сентября.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На повышение зарплат медработникам Кабмин выделит 5,9 миллиардов гривен.

"Надо было принять решение, которым наши врачи будут получать эти доплаты. Сегодня на заседании Кабинета министров такое решение было принято. Сразу после публикации наши больницы смогут заключить соглашения и до конца сентября начать получать эти средства", - сказал Степанов.

Напомним, в июле правительство выделило средства на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.

В частности, в сентябре-декабре 2020 года будут совершены доплаты:

врачам - 3561 гривну в месяц;

специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием - 2361 гривна;

младшему медперсоналу - 1181 гривна.

За минувшие сутки коронавирусною болезнь подтвердили еще у 77 медработников. Всего за время эпидемии на коронавирус заболели 12 069 медицинских работников.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 7 сентября, диагностировали 138 068 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 174 новых больных. Днем ранее, 6 сентября, в стране зафиксировали 2 107 новых больных.