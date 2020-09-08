Шмыгаль: В Украине самая низкая цена на газ за последние 5 лет

"У нас рекордно заполнены хранилища, мы сделали прорывной шаг, установив рыночные цены на газ для населения. Теперь поставщики соревнуются за бытовых потребителей. Уже сейчас можно зафиксировать цену на газ и оплачивать ее равными частями в течение года. При этом у нас самая низкая цена на газ за последние пять лет", - сказал Денис Шмыгаль.
Он отметил, что в этом году Украина сделала большую работу для развития рынка природного газа.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина должна укрепить свою энергетическую независимость, и этому поспособствует развитие собственной газодобычи.
"Сегодня мы имеем беспрепятственный доступ к рынку газа ЕС, что также способствует уменьшению импорта энергоносителей. Но на совещаниях у Президента мы неоднократно поднимали вопрос увеличения собственной добычи.
Надо провести соответствующую разведку, закончить уже частично выполненные разведывательные планы и оперативно начать добычу. Со своей стороны правительство прилагает для этого максимум усилий, рассчитываем также на соответствующие законодательные инициативы народных депутатов.
Уверен, совместно нам удастся провести необходимые работы и быстро укрепить энергонезависимость Украины", - добавил Шмыгаль.
Как сообщалось, 8 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.