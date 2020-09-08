Шмыгаль: В Украине самая низкая цена на газ за последние 5 лет

В Украине самая низкая цена на газ за последние пять лет. Об этом заявил Денис Шмыгаль во время выступления на "Презентации стратегических направлений развития газодобычи", передает КМУ.

"У нас рекордно заполнены хранилища, мы сделали прорывной шаг, установив рыночные цены на газ для населения. Теперь поставщики соревнуются за бытовых потребителей. Уже сейчас можно зафиксировать цену на газ и оплачивать ее равными частями в течение года. При этом у нас самая низкая цена на газ за последние пять лет", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в этом году Украина сделала большую работу для развития рынка природного газа.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина должна укрепить свою энергетическую независимость, и этому поспособствует развитие собственной газодобычи.

"Сегодня мы имеем беспрепятственный доступ к рынку газа ЕС, что также способствует уменьшению импорта энергоносителей. Но на совещаниях у Президента мы неоднократно поднимали вопрос увеличения собственной добычи.

Надо провести соответствующую разведку, закончить уже частично выполненные разведывательные планы и оперативно начать добычу. Со своей стороны правительство прилагает для этого максимум усилий, рассчитываем также на соответствующие законодательные инициативы народных депутатов.

Уверен, совместно нам удастся провести необходимые работы и быстро укрепить энергонезависимость Украины", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, 8 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.