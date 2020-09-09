В Кабмине сообщили, на сколько увеличат доплаты врачам

Врачи за работу с коронавирусными пациентами будут получать на три тыс. гривен в месяц больше, заверил премьер.

Правительство увеличит доплаты врачам в среднем на 3 тысячи гривен. Также Кабмин продолжает готовить медучреждения, в частности это касается обустройства койкомест для зараженных коронавирусом, сообщило информагентство РБК-Украина.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На эти цели направлены почти 6 мпрд гривен, а непосредственно врачам будут увеличены доплаты на 3 тысячи гривен", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он добавил, что на внеочередном заседании правительства было принято решение о дополнительном обустройстве больниц в условиях эпидемии.

Как сообщалось, в конце сентября медики получат доплаты к зарплатам. Такое решение утвердило правительство на внеочередном заседании 7 сентября.

В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 135 медицинских работников. Всего за 8 сентября в стране выявили еще 2 551 новых больных.