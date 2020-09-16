В Украине ввели электронный регистрационный номер налогоплательщика

Кабмин Украины одобрил введение электронного регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) в мобильном приложении Дія. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Телеграмм.

Отмечается, что отныне е-РНОКПП официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера.

Кроме того правительство своим постановлением утвердило механизм использования электронных копий документов в Дії. Благодаря этому торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут официально принимать цифровые документы.

В министерстве отмечают, шо отныне не будет ситуаций, когда документы по Дії не принимают.

Постановление содержит перечень ситуаций, когда можно воспользоваться документами в смартфоне.

Например, при предоставлении услуг почтовой связи; проведении банковских операций; на кассах супермаркетов для подтверждения возраста; предоставлении административных услуг; возврате средств, уплаченных за товар, и пр.

Сейчас е-РНОКПП и электронные копии документов доступны только в версии приложения Дія 2.0 для бета-тестеров. Однако уже скоро они будут доступны для всех пользователей.

Также сообщалось, что на среду, 16 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.