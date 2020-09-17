Арахамия не видит смысла в обсуждении текущего проекта госбюджета

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит смысла сейчас обсуждать проект бюджета на 2021 год.

"Есть проект бюджета. Обычно проект бюджета претерпевает изменения в ходе обсуждения с депутатами и профильным комитетом от 25% до 60%. Какой смысл сейчас обсуждать некий проект, если он изменится на 60%, например, или на 40%", — отметил он в эфрире программы "Хард з Влащенко".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 14 сентября 2020 года утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год.

Отмечается, что документ, в частности, предусматривает повышение минимальной заработной платы, выплаты пенсионерам старше 75 лет, средства на строительство дорог и новые пассажирские вагоны.

Также ключевыми приоритетами являются противодействие пандемии COVID-19, программа "Большая стройка", а также оборона и безопасность.