"Власть нас не слышит!" - Сергей Доротич о протестах ФОПов, локдауне и росте налогов для предпринимателей

Кандидат наук по госуправлению, соорганизатор всеукраинского движения #saveФОП Сергей Доротич рассказал «Телеграфу» о протестах предпринимателей (в том числе против усиления фискального давления и карантинных ограничений в Украине с 8 до 24 января) и перспективах власти, которая не слышит народ.

«Мы продолжаем протесты. И не намерены останавливаться, - уверяет Сергей Доротич. - С сентября 2019-го боремся за сохранение упрощенки как единственной возможности развивать малый и микро-бизнес. К сожалению, власть продолжает попытки уничтожить микро-предпринимателей любым способом».

По словам Сергея Доротича, в последнее время к фискализации, администрированию, неадекватным налогам и тотальным проверкам добавились еще ограничения, связанные с карантином и локдауном.

«Фактически речь идет о попрании Конституции, гарантирующей право на труд. Нас этого права лишают, - подчеркивает соорганизатор всеукраинского движения #saveФОП. - Отмечу, что благодаря протестам ФОПов новые карантинные ограничения не были введены с 15 декабря, как власти планировали изначально. 1 и 4 декабря на своих акциях мы дали понять, что недопустим этого. К нам прислушались. Но не совсем. Как и в случае с кассовыми аппаратами, введение которых не отменили (как мы добиваемся), а лишь перенесли). Так и здесь – ужесточение карантинных мер лишь перенесли. И с 8 января запустили новый локдаун. Он же – новый гвоздь в крышку гроба микро-бизнеса и предпринимательства вообще».

Сергей Доротич уверяет, что предприниматели категорически не поддерживают такие шаги правительства. И не видят логики в новых ограничениях.

«Всё это стало возможным из-за того, что никто не понес ответственности за предыдущие безответственные решения. Между тем, бездумный локдаун весной 2020 году уничтожил более 20% микробизнеса в Украине. А не менее бездумный осенний «карантин выходного дня» нанес на 14 млрд грн убытков только рынку микро- и малого предпринимательства», - отмечает Сергей Доротич.

По его словам, безнаказанность, как известно, приводит к продолжению злоупотреблений. И порождает чувство вседозволенности. Которое может легко испариться, когда голос улицы станет громче.

«К сожалению, наша власть понимает только такой «диалог», - продолжает Сергей Доротич. - Мы имеем дело с непродуманными инициативами. С моей точки зрения, это следствие некомпетентности правительства. Я не вижу расчетов, на основании которых принимаются те или иные ограничительные меры. Причем принимаются в обход Конституции. Ведь такие решения может принимать лишь парламент – законодательными актами. Но никак не правительство – постановлениями и рекомендациями».

Беда еще и в том, считает соорганизатор движения #saveФОП, что вся наша система власти на сегодняшний день так разбалансирована, что остается только выходить на протесты или судиться, пытаясь отстоять свои права.

«Вот только у нас и судебная система - разбалансирована. В результате – полный разброд и хаос. На фоне которого власть провоцирует рост протестных настроений, поднимая еще и тарифы, - продолжает Сергей Доротич. - Похоже, власть не понимает, с кем имеет дело. Мы готовы стоять до конца. Мы хотим победу, выполнение всех наших требований, а не половинчатые обещания. Нам нужно зарабатывать на жизнь, кормить своих родных. В 2010-м, при Януковиче, во время налогового Майдана мы сумели заставить власть отказаться от пересмотра Налогового Кодекса и вернуть упрощенную систему налогообложения. В 2105-м, при Порошенко, мы не позволили усилить фискализацию предпринимателей. Позже это всё же сделали через решение Кабмина, но в более мягкой форме».

Сергей Доротич подчеркивает: «Нынешняя власть – циничнее и наглее предыдущих. Свои обещания она выполняет с точностью наоборот, вместо переговоров – пустые разговоры и профанация. Но мы не отступим, пока не выполнят наши требования – на право на труд, на легкое открытие бизнеса, без фискализации и дополнительного администрирования. Посмотрим – кто кого».

Напомним, что 15 декабря во время масштабного протеста предпринимателей между ними и правоохранителями произошли серьезные столкновения.

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Автор: Андрей Питонов