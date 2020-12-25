Дешевые шуты: "Квартал 95" отвернул украинцев рискованной шуткой про ФЛП (видео и реакция)

Студия "Квартал 95" обнародовала новый выпуск "ЧистоNews", в котором, в частности, коснулись темы протестовавших под зданием дворца "Украина" предпринимателей.

В сети данный ролик встретили волной критики.

"22 декабря, под зданием дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса, то есть концерт был и в дворце и вне его стен"

"Не совсем понятно недовольство протестующих. Пикеты длятся уже несколько дней и некоторые из них заработали на митингах больше, чем пообещал им Зеленский"

"Так как согласно закону зрительный зал был заполнен лишь на половину, это первый случай в истории "Квартала", когда людей на улице было больше, чем в зале", - шутят ведущие.

"Без комментариев...", - говорится в реакции сообщества SaveФОП в Фейсбук.

Впрочем, люди в комментариях к записи все же высказали свое мнение относительно заявлений комиков.

Как сообщалось ранее, протесты под зданием дворца Украина 22 декабря показали на забавной карикатуре.