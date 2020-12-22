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Визит ФОПовцев на концерт "Вечернего квартала" изобразили карикатурой

Визит ФОПовцев на концерт "Вечернего квартала" изобразили карикатурой
23:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook/babaandkit

Попытки протестующими на Майдане Независимости участниками движения "SaveФОП" заблокировать дворец "Украина" во вторник, 22 декабря, где было запланировано выступление "Вечернего квартала", стали поводом для шуток.

Одну из карикатур на эту тему опубликовали на Facebook-странице "Процишин офіційний".

На карикатуре можно увидеть подтягивающегося парня, который фигурирует на логотипе компании "Студия Квартал-95". Он с помощью подтягивания пытается спастись от рук, вил и топоров людей, ждущих  его внизу и, по всей видимости, олицетворяющих протестующих.

ФОП карикатура

В сети не без сарказма начали комментировать новый шарж.

"Як влучно)))", "Зато посміялись...)", "Самым интересным будет их прощальный концерт", "Диснейленд-95, бессмысленный и беспощадный", "Мрії збуваються! Дякую, святий Миколаю!", "Отримали по 8 тис, хочуть купити квитки, але на всіх не вистачає...Аншлаг)", - комментируют карикатуру в сети.

Как сообщалось ранее, 15 декабря, во время масштабного протеста предпринимателей, между демонстрантами и правоохранителями случились столкновения, вследствие которых травмы получили 40 силовиков и "много" представителей ФЛП.

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Все по теме:

Квартал-95, Карикатуры, Вечерний Квартал, ФОПы.

Автор:

Телеграф
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