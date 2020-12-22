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Предприниматели блокируют дворец "Украина", где выступает "Вечерний квартал": видео с места событий

Предприниматели блокируют дворец "Украина", где выступает "Вечерний квартал": видео с места событий
Обновлено 19:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Протестующие на Майдане Независимости участники движения "SaveФОП" двинулись ко дворцу Украина, где запланировано выступление "Вечернего квартала". 

Как сообщает PavlovskyNews в Телеграм, к месту стянули большое количество силовиков. 

"Из-за усиленной охраны Банковой, предприниматели не смогли донести свою позицию под окнами Офиса президента. Поэтому они решили пойти к шоуменам - друзьям и бывшим коллегам Владимира Зеленского", - сказано в сообщении. 

Очевидцы сообщают, что дворец "Украина" оцепили около тысячи правоохранителей, в это время протестующие предприниматели занимают площадь перед зданием. 

Отмечается, что начало концерта запланировано на 19:00.  

Также указывается, что часть протестующих осталась на Майдане.  

Среди требований демонстрантов - разрешить работу малого бизнеса в период январского локдауна. 

Как сообщалось ранее, 15 декабря, во время масштабного протеста предпринимателей, между демонстрантами и правоохранителями случились столкновения, вследствие которых травмы получили 40 силовиков и "много" представителей ФЛП.

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Все по теме:

Киев, Протесты, Майдан, ФЛП, ФОП, SaveФОП.

Автор:

Телеграф
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