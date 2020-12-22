Предприниматели блокируют дворец "Украина", где выступает "Вечерний квартал": видео с места событий

Протестующие на Майдане Независимости участники движения "SaveФОП" двинулись ко дворцу Украина, где запланировано выступление "Вечернего квартала".

Как сообщает PavlovskyNews в Телеграм, к месту стянули большое количество силовиков.

"Из-за усиленной охраны Банковой, предприниматели не смогли донести свою позицию под окнами Офиса президента. Поэтому они решили пойти к шоуменам - друзьям и бывшим коллегам Владимира Зеленского", - сказано в сообщении.

Очевидцы сообщают, что дворец "Украина" оцепили около тысячи правоохранителей, в это время протестующие предприниматели занимают площадь перед зданием.

Отмечается, что начало концерта запланировано на 19:00.

Также указывается, что часть протестующих осталась на Майдане.

Среди требований демонстрантов - разрешить работу малого бизнеса в период январского локдауна.

Как сообщалось ранее, 15 декабря, во время масштабного протеста предпринимателей, между демонстрантами и правоохранителями случились столкновения, вследствие которых травмы получили 40 силовиков и "много" представителей ФЛП.