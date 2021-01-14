Скачать
Четверг, 14.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспективах в 2021 году
Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспективах в 2021 году
Турция начала массовую вакцинацию препаратом, который закупила и Украина (видео)
Турция начала массовую вакцинацию препаратом, который закупила и Украина (видео)
В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января
В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января
Назван лучший вратарь десятилетия
Назван лучший вратарь десятилетия

Новая цена газа для украинцев: как отреагировали в Нафтогазе

Новая цена газа для украинцев: как отреагировали в Нафтогазе
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова выполнить требования Кабмина и обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

При этом для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м.

"Также ГК "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды", готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене", - сказано в сообщении. 

Напомним, 13 января на заседании Кабмина поддержали введение фиксированной цены на газ в Украине. Так, цена на газ для бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона установится на уровне 6,99 грн за куб. 

Стоит отметить, что в январе украинцам придется оплачивать счета за газ и отопление по старым тарифам, так как инициатива правительства заработает только с февраля. 

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил увеличить субсидии тем украинцам, кто отапливает свои дома электричеством.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 720

Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Тарифы на газ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
02 На кладбище - к пацанам, а не в Москву: украинцев разозлила история заробитчанина из Львова
03 У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского
04 В Украине ввели новые штрафы из-за масок: что важно знать и сколько придется заплатить
05 Продлят как минимум до конца 2021 года: появились неутешительные данные о сроках карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Землю накроют магнитные колебания: когда их ждать и как подготовиться
Землю накроют магнитные колебания: когда их ждать и как подготовиться
Новая цена газа для украинцев: как отреагировали в Нафтогазе
Новая цена газа для украинцев: как отреагировали в Нафтогазе
Трамп показался на видео после объявление импичмента
Трамп показался на видео после объявление импичмента
В школах и детских садах нашли фальшивое сливочное масло: названы нарушители
В школах и детских садах нашли фальшивое сливочное масло: названы нарушители
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь