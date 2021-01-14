Новая цена газа для украинцев: как отреагировали в Нафтогазе

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова выполнить требования Кабмина и обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

При этом для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м.

"Также ГК "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды", готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене", - сказано в сообщении.

Напомним, 13 января на заседании Кабмина поддержали введение фиксированной цены на газ в Украине. Так, цена на газ для бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона установится на уровне 6,99 грн за куб.

Стоит отметить, что в январе украинцам придется оплачивать счета за газ и отопление по старым тарифам, так как инициатива правительства заработает только с февраля.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил увеличить субсидии тем украинцам, кто отапливает свои дома электричеством.