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Шмыгаль пообещал увеличить субсидии некоторым украинцам: кому повезет с выплатами

Шмыгаль пообещал увеличить субсидии некоторым украинцам: кому повезет с выплатами
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф фото: Цензор.НЕТ

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который поддержал введение в Украине фиксированной цены на газ, поручил увеличить субсидии тем украинцам, кто отапливает свои дома электричеством.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В связи с увеличением тарифов, в январе вырастут и субсидийные выплаты для людей", - уточнил премьер-министр.

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Для подтверждения своих слов Шмыгаль добавил, что в Украине значительно упростили доступ к получению таких субсидий.

"Можно это сделать онлайн, по почте, офлайн. Увеличено количество людей, которым субсидия переназначается автоматически. Без комиссий и проверок", - рассказал премьер-министр.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, почему в Украине снова захотели фиксировать цену на газ.

А также выяснились последствия для Украины в случае введения фиксированной цены на газ.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Кабмин, Субсидии, Денис Шмыгаль.
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