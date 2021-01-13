Шмыгаль пообещал увеличить субсидии некоторым украинцам: кому повезет с выплатами

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который поддержал введение в Украине фиксированной цены на газ, поручил увеличить субсидии тем украинцам, кто отапливает свои дома электричеством.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В связи с увеличением тарифов, в январе вырастут и субсидийные выплаты для людей", - уточнил премьер-министр.

Для подтверждения своих слов Шмыгаль добавил, что в Украине значительно упростили доступ к получению таких субсидий.

"Можно это сделать онлайн, по почте, офлайн. Увеличено количество людей, которым субсидия переназначается автоматически. Без комиссий и проверок", - рассказал премьер-министр.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, почему в Украине снова захотели фиксировать цену на газ.

А также выяснились последствия для Украины в случае введения фиксированной цены на газ.