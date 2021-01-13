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В Раде собрали срочное совещание по поводу тарифов: раскрыты первые детали

В Раде собрали срочное совещание по поводу тарифов: раскрыты первые детали
18:09 Сегодня Телеграф фото: РБК Украина

На фоне "тарифных Майданов", которые прокатились по всей стране и инициативой по введению фиксированной цены на газ, в Кабмине в среду, 13 января, созвали срочное совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Юрия Витренко и главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Железный нардеп".

Так, Денис Шмыгаль завил, что  на газ с февраля на период карантина (фактически до конца отопительного сезона до 120 дней) вводится фиксированная цена.

"Вроде как даже надеются на поддержку МВФ в данном вопросе. Будет Витренко вести сегодня переговоры. Посмотрим, чем закончится", - уточняют в Telegram-канале.

Что касается электричества, правительство хочет дать механизм в виде монетизации субсидии вместо отмененной льготы. Кроме того, в Кабмине надеются, что  существующих 36 млрд. грн., заложенных в бюджет,  будет достаточно, чтобы покрыть субсидии.

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты отмечали, что рост общественного возмущения в Украине обусловлен не только повышением тарифов на коммуналку, но и по причине некомпетентности власти президента Владимира Зеленского.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Верховная Рада, Тарифы, Кабмин, совещания.
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