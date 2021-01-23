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Ждут ли Украину проблемы с МВФ из-за тарифных "игр": озвучен прогноз

Ждут ли Украину проблемы с МВФ из-за тарифных "игр": озвучен прогноз
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Решение Кабмина относительно установки фиксированной цены на газ ударит по отношениям Украины и МВФ. 

Об этом рассказали "Телеграфу" руководитель программ DiXi Group Роман Ницович и инвестиционный банкир Сергей Фурса. 

Ницович напомнил, что действие регуляции цен на газ закончилось 1 августа 2020 года, с тех пор ценообразование происходит за счет рыночных процессов. 

Это и другие шаги, говорит он, дали толчок для развития конкуренции и появлению новых поставщиков, а следовательно предоставили украинцам возможность выбора. 

"Конечно, факт цементации беспокоит наших партнеров, полагавшихся на слова Украины и на те намерения, которые были закреплены в меморандумах и других документах. Там мы пообещали развивать этот рынок и не накапливать на нем долгов", - сказал Ницович. 

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В свою очередь Фурса отметил, что необходимость в МВФ в Украине возникнет ближе к осени. 

"Тогда уже украинское правительство начнет заверять иностранных партнеров, что такого больше не повторится. А вот будут ли они в это верить", - сказал он, добавив, что на тот момент зимняя цена на газ уже не будет актуальной. 

Больше о том, чем грозят Украине текущие действия правительства, читайте в материале "Телеграф": Эхо "тарифного Майдана": чем закончится замораживание цен на газ

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Все по теме:

Газ, МВФ, Цена на газ, Сергей Фурса, Роман Ницович.
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