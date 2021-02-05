До потребителей в Украине доходит лишь 56% произведенной энергии: Шмыгаль рассказал, куда девается остальная

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина потребляет лишь 56% произведенной электроэнергии, остальное при этом теряется из-за низких показателей энергоэффективности.

Об этом он написал в Фейсбук.

"На сегодня 44% энергии теряется при преобразовании и транспортировке до конечного потребителя", - написал он.

Среди причин такого положения, Шмыгаль выделил "неэффективное управление в предыдущие годы" и изношенную инфраструктуру, что привело к высокому показателю энергоемкости, вдвое превышающему среднемировой показатель.

Как сообщалось ранее, с 1 февраля две украинские компании начали закупать электроэнергию у России.

До этого в НЭК "Укрэнерго" признали, что запасы топлива для украинских теплоэлектростанций упали до рекордного за все годы независимости уровня. Несмотря на это, Шмыгаль заверил, что веерных отключений света в Украине не будет.