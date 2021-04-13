Доходы растут, но инфляция сильнее: что ждет цены на продукты в 2021 году

В Украине на фоне роста зарплат наблюдается ускорение инфляции, что приводет к росту цен.

Это следует из апрельского прогноза Ukraine Economic Outlook.

Размер средней зарплаты увеличился на 15,7% в сравнении с январем этого года, но несмотря на это разгон потребительской инфляции замедлил рост реальных зарплат до 7,6%.

"Данные Госстата свидетельствуют, что инфляция разгоняется. Ее, в первую очередь, провоцируют растущие цены на сырьевые товары, которые мы наблюдаем с начала четвертого квартала 2020 года", - говорится в сообщении.

Аналитики дают два прогноза роста цен и инфляции в этом году.

Согласно первому из них, потребительская инфляция в среднем за январь-декабрь ускорится до 7%. Согласно второму - до 7,8%.

Предполагаемая девальвация в 3,5% (год к году) вместе с ростом сырьевых котировок "развернет" индексы цен производителей с -1,4% в 2020 году до +15,3% в 2021 году согласно первому сценарию и до 16,9% согласно второго.

Общий уровень цен в экономике в этом году ускорится до 13,7% или 14,7%, в зависимости от вариантов прогноза.

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