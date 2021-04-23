Цены на подсолнечное масло бьют рекорды: почему это происходит и будут ли они расти дальше? (инфографика)

По данным Госстата украинцы ежегодно употребляют до 500 тысяч тонн подсолнечного масла. Запасов при этом в три раза больше - свыше 1,5 миллиона тонн. Так что Украина еще его и экспортирует. Более того, наша страна является главным поставщиком подсолнечного масла по всему миру. Наибольший процент этого товара приходится именно на наших производителей.

Но почему цена масла за короткий период прыгнула на 50%? Почему в магазинах Европы украинская "Олейна" стоит на 10% дешевле, чем в Украине? Что вообще происходит с рынком подсолнечного масла? Разбирался "Телеграф".

График цен на подсолнечное масло в мире

Факторы от экспертов

Эксперты аграрных рынков говорят, что такой резкий рост связан с невыполнением производителями подсолнечника форвардных контрактов (обязательства купить базовый актив в определенное время и на определенных условиях в будущем, с фиксацией цен продажи при заключении такого контракта - Авт.), В результате переработчики вынуждены были покупать семена по значительно более высоким ценам. Также вырос спрос в Китае, который уже восстановил экономику после пандемии.

Помимо прочего, скачок цен связывают с тем, что поставщики уменьшали продажи, чтобы стимулировать рынок, то есть создать искусственный дефицит. А это автоматически поднимает цену.

Есть также, на первый взгляд, очень абсурдный фактор, но на самом деле нет. Это забастовка аргентинских рабочих предприятий, производящих соевое масло, которая началась 3 декабря 2020. В результате под Новый год в портах Латинской Америки застряли 170 судов. Они должны были везти масло, шрот, кукурузу и пшеницу. За этот период мировые котировки на соевый шрот и масло поднялись на 10%. Палата производителей и экспортеров соевого масла Аргентины предложила повысить рабочим зарплату на 35% и выдать каждому дополнительно $840.

Следствием этого стал прыжок на экспортное подсолнечное масло из Украины. Оно стало стоить $1300 за тонну. Индия закупила 10 тысяч тонн нашего масла по цене $1470. Его должны туда поставить в течение марта-апреля. Такая сделка тоже повлияла на повышение биржевой цены.

Свою роль сыграла и Россия - подняла пошлину на наше масло на 30%. Цена снова пошла вверх.

Рядом еще пробежал Китай, который является ключевым экспортером масла из Украины. 2020 года Поднебесная увеличила закупки нашего продукта на 45% - до 1,25 миллиона тонн. Чего же не поднять цену? Особенно тогда, когда этот спрос не уменьшится.

Некоторые эксперты допускают, что группа "Кернел" Андрея Веревского, которой принадлежит 8% всего подсолнечно-масляного рынка мира, могла искусственно повысить цены на свой товар, однако доказательств этому нет.

Напоследок добавим, что производители ждали 1 марта, когда НДС на подсолнечник изменится с 20% до 14%. Эксперты говорят, что в ближайшее время мировые цены на масло падать не будут.

Вся эта история существенно ударила по карманам простых граждан - цена подсолнечного масла в магазинах и супермаркетах побили все рекорды. Литр масла стоит уже более 60 гривен и, очевидно, цена может вырасти и дальше.