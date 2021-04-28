Подготовили место для Витренко: украинцы обсуждают увольнение Коболева

В Сети вовсю обсуждают новость об увольнении главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и кандидатуру того, кто займет его место во главе компании. Место прочат бывшему исполнительному директору "Нафтогаза" Юрию Витренко.

Именно его имя называют источники в Кабмине. Так, по информации "Интерфакс-Украина" Витренко уже назначен на пост главы "Нафтогаза".

Впрочем, сам Андрей Коболев на своей странице в "Фейсбук" написал, что об "увольнении" он узнал из новостей, поэтому пока ничего прокомментировать не может.

Тем временем в Сети активно обсуждают его отставку.

"Коболева уволили из "Нафтогаза". Следующие шаги: назначение Витренко главой "Нафтогаза", назначение Глущенко министром энергетики", - написал журналист Сергей Гришин, с мнением которого согласны большинство комментаторов и коллег.

Отметим, что ранее Витренко критиковал Коболева в связи со своим увольнением. Так, в мае 2020-го исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через два месяца и раскритиковал работу Андрея Коболева на должности главы правления НАК. По его словам, Коболев не имеет достаточной компетенции для руководства компанией.