Украина поможет погасить долг Судана перед МВФ: подробности

Кабинет министров одобрил проект письма в Международный валютный фонд (МВФ) по оказанию финансовой помощи Республике Судан, которая осталась единственной страной, имеющей просроченную задолженность перед Фондом.

Соответствующее решение правительство Украины приняло на заседании в среду, 9 июня, передает "РБК-Украина".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту письма, Совет директоров МВФ 10 мая 2021 года одобрил пакет финансирования для полного погашения долгов Судана перед Фондом и другими государствами-членами МВФ в рамках Инициативы для бедных стран с крупной задолженностью (Heavily Indebted Poor Countries Initiative).

Предполагается, что погашение долгов Судана перед МВФ будет происходить за счет использования средств, накопленных на специально созданных для таких случаев счетах, а именно: Специального страхового счета (SCA-1) и админсчета отсроченных сборов, путем использования 100% средств, доступных на админсчету, и 865 миллионов Специальных правх заимствования (СПЗ) из 1,1 миллиарда на счете SCA-1, а также за счет дополнительных грантовых средств стран-членов МВФ.

Текущий объем средств Украины на счету в МВФ составляет 16,74 млн СПЗ (около 23,9 млн долларов).

Минэкономразвития, Минюст и Нацбанк Украины согласовали позицию по поддержке инициативы МВФ по списанию долга Судана в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в Фонде в сумме 4,2 млн СПЗ (около 6 млн долл. США).

Остальные средства в размере около 12,5 млн СПЗ будут зачислены на счет Украины в СПЗ, которые в дальнейшем будут использованы для погашения процентов по кредитам МВФ.

"Необходимо отметить, что инициатива по Судану аналогична тем инициативам, которые были реализованы в 2008 году в отношении Либерии и в 2020 году в отношении Сомали. Кроме того, Судан является последней страной, которая по состоянию на сегодня имеет просроченную задолженность перед МВФ и может принимать участие в этой Инициативе", - говорится в пояснительной записке к проекту письма.

При этом МИД Украины письмом от 19 апреля сообщило, что не поддерживает указанную инициативу по соображениям политического характера.

Вместе с тем, Telegram-канал "#ЧЕРГОВИЙПОКРАЇНІ" отмечает, что причиной такого решения Кабмина Украины может заключаться в том, что в апреле этого года стало известно, что власти Судана якобы отказались от строительства российской военно-морской базы в 20 километрах севернее Порт-Судана, на Красном море.

Как сообщалось, ранее в МВФ озвучили сумму, необходимую для окончания пандемии коронавируса.