В Украине безработица пробила новый "потолок": озвучена печальная статистика

В первом квартале 2021 года уровень безработицы в Украине достиг и превысил показателя 2017 года, таким образом поднявшись до рекордного за 4 года максимума.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

"Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 10,4%, а в возрасте 15-70 лет - 10,5%", - говорится в отчете.

По оценкам Госстата, по состоянию на первый квартала 2021 года, в Украине насчитывалось 1 миллион 806 тысяч безработных в возрасте от 15 до 70 лет.

Согласно приведенным данным, показатель безработицы в Украине в первом квартале 2017 года составлял 10,1%, и не поднимался выше 10% вплоть до четвертого квартала 2020 года.

Впрочем, как заметно на графике, тенденция к росту числа безработных в нашей стране наблюдается с третьего квартала 2019 года, то есть, показатель начал расти еще до начала пандемии.

Как сообщалось ранее, Польша заявила о намерении упростить процесс трудоустройства украинских заробитчан и смягчить требования к их специализации.

"Телеграф" разбирался с тем, что стоит за этими заявлениями и чем это грозит Украине.