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Стало известно, когда Украина начнет испытывать французские патрульные катера (фото, видео)

Стало известно, когда Украина начнет испытывать французские патрульные катера (фото, видео)
02:04 Сегодня Телеграф

В октябре 2021 года Украина начнет испытания первого из 20-ти патрульных катеров от французской компании OCEA. До 2024 года страна получит остальные корабли. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

 

Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку членов экипажа и технического персонала, а также техническую поддержку в Украине.

"Рад сообщить, что корпуса трех катеров французской компании OCEA для Госпогранслужбы уже полностью готовы. На них устанавливают оборудование и начинают испытания на воде. Мы ожидаем, что в следующем году система охраны и защиты морских границ усилят девять новых судов", — заявил Аваков.

Новые французские патрульные катера — это легкие и маневренные катера с морского алюминия, который дает работать на мелководье. Это экологические суда для длительной эксплуатации.

Экипаж кораблей — 13 человек, дальность хода около 1200 морских миль, автономность от семи до десяти суток. Все корабли будут оснащены скоростной rib лодкой украинского производства.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Все по теме:

Украина, Франция, МВД, Морская охрана, Патрульные катера.
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