Банковая стремится в объятия Пекина: названы возможные последствия

Украинское руководство стремится наладить более тесные отношения с Китаем ради доступа к дешевым кредитам Пекина, которые могут иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе

Об этом заявил в комментарии "Телеграфу" политолог, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец.

Он обратил внимание, что Китай в глазах Банковой является более выгодным кредитором, поскольку предлагает более низкий процент и не выдвигает условий, схожих с международными финансовыми учреждениями. Однако, если Запад требует от Украины бороться с коррупцией, обеспечивать демократические свободы и т. д., то Пекин - "правильные" голосования в международных организациях.

"Готовы ли мы к этому? Как и к навязыванию Китаем в качестве образчика собственной экономической и политической модели, далекой от местных реалий", - указал Березовец.

По словам эксперта, постепенный разворот Зе-команды в сторону Поднебесной может иметь очень негативные последствия для Украины в будущем.

"К примеру – постепенный отказ западных стран от сотрудничества с Украиной. В первую очередь это касается США, для которых Китай является стратегической угрозой №1. В среднесрочной перспективе это может привести к очень серьезному охлаждению отношений – уже даже с нынешней американской администрацией демократов", - подчеркнул он.

Как писал "Телеграф", 13 июля президент Владимир Зеленский провел первые переговоры с лидером Китая Си Цзиньпинем.

Ранее лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью китайским СМИ восхищался политикой Коммунистической партии Китая, в частности, в управлении экономикой и построении государства. Нардеп заявил о необходимости перенимать опыт КНР.