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Ездить на электромобилях в Украине станет выгоднее: о чем говорится в новом законе

Ездить на электромобилях в Украине станет выгоднее: о чем говорится в новом законе
Обновлено 16:21 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, который должны помочь Украине стать экологичнее. Они касаются в первую очередь электромобилей, которые снижают негативное влияние на экологию. Подписанные законы - это изменения в налоговое и таможенное законодательство, которые Верховная Рада проголосовала в июле. 

Об этом сообщает сайт Офиса президента. 

Согласно законам, которые вступят в силу 1 января 2022 года, украинским предприятиям предлагают ряд налоговых преференций. 

  • До 1 января 2026 ввозить в Украину транспорт с электродвигателями и новые авто, работающие на метане или биогазе можно без обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) 
  • До 1 января 2031 освобождается от НДС и ввозной пошлины импорт ряда товаров предприятиями, которые создают такой транспорт. Отмечается, что поставщики из РФ и оккупированных территорий налоговую преференцию не получают.
  • До 31 декабря 2035 освобождается от налогообложения прибыль предприятий, создающих экологичный транспорт, а также электродвигатели, литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы и зарядные устройства к ним. Получить такие "налоговые каникулы" можно лишь направив средства на исследования и разработки в области электротранспорта или на обновление материально-технической базы с внедрением современных технологий. 

В ОПУ надеятся, что эти законы помогут стимулировать производство электротранспорта в Украине. Ранее "Телеграф" писал, что в ближайшее время рынок заполнят недорогие электромобили. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Президент Украины, Электротранспорт, Налоговое законодательство, Владимир Зеленский, Таможенное законодательство, экологичный транспорт, налоговые скидки.
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