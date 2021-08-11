Ездить на электромобилях в Украине станет выгоднее: о чем говорится в новом законе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, который должны помочь Украине стать экологичнее. Они касаются в первую очередь электромобилей, которые снижают негативное влияние на экологию. Подписанные законы - это изменения в налоговое и таможенное законодательство, которые Верховная Рада проголосовала в июле.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Согласно законам, которые вступят в силу 1 января 2022 года, украинским предприятиям предлагают ряд налоговых преференций.

До 1 января 2026 ввозить в Украину транспорт с электродвигателями и новые авто, работающие на метане или биогазе можно без обложения налогом на добавленную стоимость (НДС)

До 1 января 2031 освобождается от НДС и ввозной пошлины импорт ряда товаров предприятиями, которые создают такой транспорт. Отмечается, что поставщики из РФ и оккупированных территорий налоговую преференцию не получают.

До 31 декабря 2035 освобождается от налогообложения прибыль предприятий, создающих экологичный транспорт, а также электродвигатели, литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы и зарядные устройства к ним. Получить такие "налоговые каникулы" можно лишь направив средства на исследования и разработки в области электротранспорта или на обновление материально-технической базы с внедрением современных технологий.

В ОПУ надеятся, что эти законы помогут стимулировать производство электротранспорта в Украине. Ранее "Телеграф" писал, что в ближайшее время рынок заполнят недорогие электромобили.