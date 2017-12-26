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В НБУ сообщили, как решение Стокгольмского арбитража повлияет на валютный рынок

Деньги
17:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В Нацбанке рассказали, что решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины снижает давление на валютный рынок.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, комментируя влияние на платежный баланс и валютный рынок Украины оглашенного 22 декабря окончательного решения Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза", общий положительный эффект от которого в компании оценили в 75 млрд долл.

"Решение Стокгольмского арбитража, безусловно, снимает риски для платежного баланса и валютного рынка, которые генерировались требованиями "Газпрома"", - говорится в комментарии.

В то же время, в НБУ отметили, что окончательная оценка влияния решения арбитража на платежный баланс и валютный рынок будет проведена после выяснения всех деталей соответствующего решения и отражена в новом макроэкономическом прогнозе в январском инфляционном отчете.

Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа. По данным "Нафтогаза", на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляла 30,3 млрд долл., а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" - 47,1 млрд долл.

22 декабря "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража в споре с "Газпромом" по контракту на закупку газа, в котором арбитраж снизил цену закупки газа во втором квартале 2014 года до 352 долл. за тыс. кубометров, отклонил требования российской стороны о покупке газа по принципу "бери или плати" на 56 млрд долл., снизил обязательный ежегодный объем закупок газа в 2018-2019 годах с 52 до 5 млрд кубометров и определил, что "Нафтогаз" не должен платить за газ, поставленный РФ на оккупированный Донбасс.

В "Нафтогазе" оценили общий положительный эффект от решений Стокгольмского арбитража в пользу Украины в споре с российским "Газпромом" по контракту на закупку газа в 75 млрд долл., но при этом пояснили, что конечное сальдо расчетов между компаниями станет известно в феврале 2018 года после вынесения арбитражем второго решения по контракту на транзит.

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Новости Бизнеса, Балланс, Валютный рынок, Газпром, Нафтогаз, НБУ, Платеж, Стокгольмский арбитраж.
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