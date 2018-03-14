Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Почему падает курс доллара: в НБУ дали объяснения Почему падает курс доллара: в НБУ дали объяснения
Новости: Луценко грозит Савченко снятием неприкосновенности и арестом Луценко грозит Савченко снятием неприкосновенности и арестом
Новости: Бойкот: какие соревнования в России пропустят украинские спортсмены Бойкот: какие соревнования в России пропустят украинские спортсмены
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 17-18 марта Афиша интересных событий в Украине на 17-18 марта
X

Почему падает курс доллара: в НБУ дали объяснения

Обмен валют
16:36 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины считает падение курса доллара сезонным явлением, которое объясняется активизацией бизнеса.

Национальный банк назвал сезонным явлением наблюдаемое в настоящее время укрепление гривни к доллару.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции, передает Экономическая правда.

"Наблюдаемое сегодня укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", - сказал он.

Кроме того, по словам руководителя Нацбанка, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.

"Поэтому произошло более устойчивое укрепление гривни в отношении доллара США", - сказал Смолий.

НБУ прекратит выпуск некоторых монет и бумажных купюр

Министерство финансов 13 марта на аукционе по размещению облигаций внутренних государственных займов привлекло в государственный бюджет 1,08 млрд гривен.

На соотношение гривни к доллару США, добавил он, частично отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.

Пара евро/доллар в 8:20 по киевскому времени торгуется на уровне 1,2401 доллара по сравнению с 1,2390 доллара на закрытие предыдущей сессии.

За два дня НБУ купил $135 млн

Напомним, Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 14 марта на уровне 25,91 гривни.

Самый низкий курс гривни в этом году был зафиксирован 23 января - 28,87 гривни за доллар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Валюта, Курс гривни, Курс доллара, НБУ, Обмен валюты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

За два дня НБУ купил $135 млн Суд отклонил жалобу "Газпрома" на штраф в 171 миллиард Восстановление Донбасса: Канада и Швеция выделили средства

Последние новости

Роскошный частный дом, которые напоминает параллелепипед (Фото) Пидручный назвал причины неудач сборной Украины на Олимпиаде Что почитать: пять книг, которые заставят забыть о времени
Сегодня читают
01 В МИД Украины поприветствовали решение Сейма Польши
02 Обнаруженный "двойник" Земли заинтересовал астрономов
03 Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта
04 Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
05 "Рома" - "Шахтер": LIVE (2 тайм)
Новости сегодня
17:41 Дженнифер Лоуренс рассказала, почему не любит секс
17:37 Одноклубник Ярмоленко может помешать трансферу игрока "Шахтера"
17:37 Делаем крутые снимки: как профессиональная фотосессия отличается от любительской (Фото)
17:30 Названы основные полезные свойства цветной капусты
17:29 Британский МИД предостерег граждан от поездок в РФ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине будут производить снаряды для "Гиацинта" Украина будет сама производить снаряды больших калибров
Новости: "Зима - весной": в Украину идут метели и морозы до -16 В Украину идут метели и морозы до -16
Новости: В Украине введена монетизация льгот на проезд в общественном транспорте Льготы на проезд переведут в наличные
Новости: Названа причина смерти Стивена Хокинга Названа причина смерти Стивена Хокинга
Добавить комментарий
0