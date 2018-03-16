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Канада профинансирует тренировку военнослужащих ВСУ

ВСУ
19:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Канада даст более $4,6 миллионов на тренировку украинских военных.

Канада передаст в ООН 4,65 млн долларов на нужды по тренировкам военнослужащих ВСУ.

Об этом решении в четвертую годовщину незаконной аннексии Россией Крыма объявил министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает корреспондент.

"Чтобы усилить выносливость Украины, я объявляю о выделении Управлению ООН по обслуживанию проектов $4,65 млн на 2017-2019 гг для поддержки тренировок ВСУ", - сказала Фриланд.

По ее словам, выделенные средства позволят обеспечить украинскую сторону необходимым для проведения тренировок по первой помощи и подготовки военной полиции ВСУ оборудованием.

Напомним, в рамках миссии UNIFIER около 200 канадских военных инструкторов с 2015 года проводят занятия с украинскими военнослужащими. В начале этого года Канада временно увеличила свой военный контингент в Украине для проведения учений ВСУ на уровне батальона. Кроме этого, канадцы консультируют МОУ относительно реформирования и помогают в учебе патрульной и военной полиции.

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Новости Бизнеса, UNIFIER, ВСУ, Канада, ООН, Христя Фриланд.
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