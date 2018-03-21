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Офис по инвестициям стал государственным учреждением

Инвестиции
15:23 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Целью Офиса останется привлечение в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствование имиджа государства.

Правительство приняло решение о создании государственного учреждения "Офис привлечения инвестиций" (UkraineInvest). Соответствующее распоряжение министры одобрили на заседании 21 марта. Таким образом, постоянно действующий совещательный орган при Кабмине - Офис привлечения инвестиций превращается в государственное учреждение. Целью Офиса по-прежнему останется привлечение в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствование имиджа государства, как привлекательной для инвестирования страны.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с управляющим директором Кувейтской инвестиционной администрации Фаруком Али Бастаки и руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.

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Новости Бизнеса, Инвестиции, Кабмин, Офис, Украина, Учреждение.
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