Офис по инвестициям стал государственным учреждением

Правительство приняло решение о создании государственного учреждения "Офис привлечения инвестиций" (UkraineInvest). Соответствующее распоряжение министры одобрили на заседании 21 марта. Таким образом, постоянно действующий совещательный орган при Кабмине - Офис привлечения инвестиций превращается в государственное учреждение. Целью Офиса по-прежнему останется привлечение в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствование имиджа государства, как привлекательной для инвестирования страны.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с управляющим директором Кувейтской инвестиционной администрации Фаруком Али Бастаки и руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.