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Новости: Гройсман сообщил, когда все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям Гройсман сообщил, когда все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям
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Гройсман сообщил, когда все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям

Доплата пенсий военным
13:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверил, что доплаты военным к пенсиям за январь-март будут проходить в плановом режиме.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март уже в апреле.

"В апреле все военные пенсионеры в соответствии с решением правительства получат доплаты к пенсиям за январь-март, а с мая правительство начинает системную выплату уже повышенных военных пенсий", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров по результатам совещания В.Гройсмана с министром социальной политики Андреем Ревой.

В свою очередь А.Рева сообщил, что в соответствии с решением правительства средний размер повышения пенсий составляет 1,5 тыс. грн.

"Все будет проходить в плановом режиме. Нет сомнений, что поставленные задачи будут выполнены", - добавил министр.

Как сообщается, при пересчете будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет. Отдельно будут пересчитаны пенсии лицам руководствующего и рядового состава органов внутренних дел, для них, кроме выше перечисленных выплат, будут учитывать ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.

Перерасчет пенсий военным: что будет учтено в первую очередь

Отмечается, что пенсионное повышенное будет проходить поэтапно. С 1 января 2018 года среднее повышение составит 1,5 тыс. грн. С 1 января 2019 к этой сумме прибавится еще 750 грн. С 1 января 2020 года - еще столько же. Таким образом, за два года военные пенсии с нынешнего среднего значения увеличатся примерно вдвое.

В целом, подчеркивается в сообщении, пенсии будут пересмотрены для пенсионеров 12 силовых ведомств. Всего повышение получат 498 тыс. человек. В бюджете Пенсионного фонда для повышения военных пенсий предусмотрено 7,8 млрд грн.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Доплата к пенсиям для военных, Повышенные пенсии военным.
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