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Санкции против российского "Русала" привели к прыжку цен на алюминий

Санкции против российского "Русала" привели к прыжку цен на алюминий
10:24 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Чикагская биржа вслед за Лондонской закрыла свои склады для металла UC Rusal.

Цена алюминия подскочила в среду на Лондонской бирже металлов (LME) на 2% до $2242/т, самого высокого уровня с января. Вечером цена (по трехмесячным фьючерсным контрактам) несколько снизилась – до $2212,5 (рост на 3%).

Ажиотаж трейдеров связан с последствиями санкций, введенных 6 апреля США против UC Rusal, крупнейшего мирового производителя алюминия за пределами Китая. В 2017 г. доля Rusal составила 7% мирового производства (3,7 млн т).

С пятницы цены на алюминий выросли уже на 13% – трейдеры опасаются его нехватки в результате проблем у Rusal. Алюминий российской компании уже фактически удаляется с рынка.

Крупнейшие западные биржи металлов объявили, что не будут принимать на своих складах алюминий UC Rusal, пишут «Ведомости». Алюминий торгуется на биржах по фьючерсным контрактам, а физические поставки во исполнение обязательств по ним осуществляются через авторизованные биржами склады.

Во вторник вечером LME сообщила, что ее склады закрываются для Rusal с 17 апреля: поставщики не смогут разместить на них алюминий, если не смогут показать бирже, что, приняв его, она не нарушит санкций.

Во вторник же вечером, но уже в США Comex, подразделение по торговле металлами чикагского биржевого оператора CME Group, отозвала разрешение на регистрацию и поставку 11 брендов алюминия, которые производят заводы Rusal.

Решение вступило в силу немедленно, сам металл и выданные по нему гарантии теперь не могут быть приняты в обеспечение поставок по фьючерсам. Введенные санкции запрещают лицам из США любые деловые отношения с фигурантами санкционного списка.

Также они фактически отлучают Rusal и другие включенные в него компании от долларовой системы, поскольку расчеты в долларах (за которые продается в том числе и алюминий) проходят через американские банки.

Российская компания уже обратилась к партнерам с просьбой перейти на евро. Но некоторые могут вовсе перестать с ней сотрудничать из-за риска вторичных санкций, которыми США могут наказать контрагентов россиян.

В сложившийся ситуации производители из Китая, крупнейшего мирового производителя алюминия, могут выиграть от сложившейся ситуации и увеличить экспорт, если из-за проблем Rusal на рынке образуется нехватка металла, говорит эксперты. Тем более что цены в Китае ниже международных, а последние теперь еще и выросли.

Дефицит алюминия в течение короткого времени возможен, полагают эксперты, тем более что сейчас прекратил работу один крупный глиноземный комбинат в Бразилии.

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Новости Бизнеса, CME Group, LME, UC RUSAL, Алюминий, Санкции.
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