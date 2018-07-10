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ЕС выделил деньги на помощь жителям Чернобыльской зоны

Чернобыльская зона
11:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: ЕС предоставил EUR5 млн помощи населению, проживающему возле Чернобыльской зоны.

Европейский Союз выделил EUR5 млн на медицинское и лабораторное оборудование для больницы, информационный центр, теплицу, установку для сжигания лесных отходов, радиологическое картографирование территории и регулярное медицинское обследование детей Иванковского района Киевской области, сообщает представительство ЕС в Украине в понедельник.

Как сообщается в пресс-релизе, помощь была оказана в рамках проекта ЕС "Оздоровительные и экологические программы вокруг Чернобыльской зоны отчуждения", представленного депутатами Европейского парламента Мишель Ривази и Джули Ворд в Киеве 10 июля при участии и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун и замминистра экологии и природных ресурсов Николая Кузьо.

"Я рада поддержать эту европейскую программу, которая является результатом уникального сотрудничества между Европейским парламентом и Европейской комиссией. Пять миллионов людей живут на загрязненной территории размером 150 тысяч кв.км. Международная поддержка не должна ограничиваться безопасностью ядерных реакторов и должна так же сосредоточиваться на людях, их здоровье и условиях, в которых они живут", - отметила М.Ривази.

В рамках в проекта, в частности, Иванковской райбольнице предоставлено медицинское и лабораторное оборудование для измерения количества радиоактивных и химических веществ в человеческом организме и пищевых продуктах, проведено современное радиологическое картографирование территории вокруг Иванкова и создан информцентр для извещениях о потенциальных последствиях и способах избежания радиологических рисков. Также началась программа обследования состояния здоровья около 3 тысяч детей Иванковского района.

Кроме того, в районе построена теплица размером 7,5 тыс кв.м для обеспечения местного населения безопасными для здоровья овощами, которые не содержат радиоактивного или химического загрязнения.

В Чернобыле введен в эксплуатацию сжигатель лесных отходов стоимостью EUR1,25 млн для предотвращения лесных пожаров и распространения радионуклидов в воздухе.

Проект "Оздоровительные и экологические программы вокруг Чернобыльской зоны отчуждения", финансируемый через Инструмент ЕС по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности, длился с 2013 по 2017 год и имел целью улучшить качество жизни на загрязненных после Чернобыльской аварии территориях путем уменьшения влияния радиации на местное население и минимизации последствий такого влияния. Проект выполнялся в партнерстве с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения и местными органами власти пгт Иванков.

Всего с 1991 года ЕС оказазал поддержку в повышении безопасности ядерной отрасли Украины на сумму более EUR900 млн. Его проекты включают повышение безопасности эксплуатации и ремонт четырех украинских атомных электростанций, поддержку в создании надлежащей национальной инфраструктуры для обращения с радиоактивными отходами, институционную поддержку украинского ядерного регулирующего органа, финансирование нового безопасного укрытия над поврежденным реактором Чернобыльской АЭС, а также ряд социальных проектов для поддержки общин, сталкивающимися с последствиями Чернобыльской аварии 1986 года.

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Новости Бизнеса, ЕС, Помощь ЕС, Украина, Чернобыль, Чернобыльская зона.
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